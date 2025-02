NVIDIA cichaczem szykuje wyjątkowo tanią kartę graficzną

W bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) pojawiły się nowe wpisy firmy ZOTAC . Mowa o jednym z większych i bardziej rozpoznawalnych na świecie partnerów NVIDII . Obejmują one autorskie modele kart graficznych. Na szczególną uwagę zasługuje obecność GeForce RTX 5050 .

Karta NVIDIA GeForce RTX 5050 kosztowałaby około 1000 zł



Do tej pory ani Zieloni, ani przecieki nie wspominały o istnieniu takiego układu. Warto przypomnieć, że w poprzedniej generacji Ada Lovelace nie dostaliśmy przedstawiciela tego segmentu, a ostatnią "pięćdziesiątką" był GeForce RTX 3050 wydany w styczniu 2022 roku. Według dostępnych informacji NVIDIA miała się ograniczyć do GeForce RTX 5060 .

Oczywiście na tym etapie brak jakichkolwiek informacji o specyfikacji . Śmiało można jednak zakładać, że byłaby to tania propozycja do budżetowych PC , która oferowałaby zabawę w rozdzielczości Full HD oraz podstawową obsługę raytracingu. Jej konkurentami byłyby układy Intel ARC B570 i AMD Radeon RX 9050, a cena powinna wynosić około 1000 złotych .

Na chwilę obecną warto jednak podchodzić do tych rewelacji z pewną dozą sceptycyzmu. Nie wszystko co pojawia się w EEC trafia finalnie na rynek, a ogólny charakter wpisu może dotyczyć również rynku OEM lub układów mobilnych (chociaż to w przypadku ZOTACa jest mniej prawdopodobne).