Nadciąga nowa wersja karty NVIDIA GeForce RTX 4070

Wygląda na to, że już niedługo możemy dostać lepszą wersję GeForce RTX 4070. W sklepach mogą pojawić się karty wyposażone w rdzeń znany z wyższych modeli.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 debiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku. W tym czasie do sklepów trafiły już cztery modele, a najnowszy z nich to GeForce RTX 4070. To przedstawiciel średniego segmentu w cenie około 3000 złotych. Jego szczegółowy test możecie przeczytać na łamach Telepolis.

GeForce RTX 4070 doczeka się rdzenia NVIDIA AD103

Zieloni szykują się również do premiery nieco słabszych, ale jeszcze tańszych układów jak GeForce RTX 4060 Ti. Zgodnie z dotychczasowymi plotkami zobaczymy je w sklepach już pod koniec maja. Wygląda jednak na to, że NVIDIA ma dla nas coś jeszcze. Mowa o nowej wersji GeForce RTX 4070 z lepszym GPU.

Karta graficzna GeForce RTX 4070 debiutowała na rynku 13 kwietnia 2023 z rdzeniem NVIDIA AD104-250. Otrzymaliśmy 5888 jednostek CUDA, 46 rdzeni RT oraz 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie danych. Referencyjne taktowania bazowe to 1920 MHz i do 2475 MHz w trybie boost.

W sieci pojawiła się jednak wiarygodna informacja, że już niedługo mogą pojawić się GeForce'y RTX 4070 z układami NVIDIA AD103. Mowa o GPU znanym z kart graficznych GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti. Oczywiście będzie on odpowiednio przycięty (aż o 42%) tak aby zgadzała się kluczowa specyfikacja.

RTX 4070 can have a version based on AD103. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 9, 2023

Co więc się zmieni? Prawdopodobnie zwiększy się pamięć podręczna L2, możemy dostać inne taktowania oraz pobór mocy. Jednak różnice będą raczej kosmetyczne, tak by partnerzy mogli korzystać z dotychczasowych układów chłodzenia. Pamięć VRAM oraz sugerowana cena powinna zostać na tym samym poziomie.

To nie pierwszy taki przypadek. NVIDIA po prostu znajduje zastosowanie dla GPU, które nie są na tyle sprawne, by używać ich w wyższych modelach. W poprzedniej generacji było to uskutecznianie z kartami GeForce RTX 3070 oraz RTX 3060. Takie wersje często dostępne są wyłącznie na rynku chińskim.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, kopite7kimi, oprac. własne