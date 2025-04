ASUS chwali się nowinkami. Każdy znajdzie coś dla siebie

Ceny mają zaczynać się podobno od ok. 1949 złotych

Jeśli chodzi o specyfikację NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti to dostaniemy tutaj 4608 rdzeni CUDA doprawione 8 lub 16 GB pamięci GDDR7 na 128-bitowej szynie danych. Pobór mocy ma wynosić do 180 W, co pozwala na skorzystanie z pojedynczego złącza zasilania 8-pin. Panel I/O to standardowy zestaw trzech DisplayPort 2.1b i jednego HDMI 2.1b.