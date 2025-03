To mogła być świetna karta graficzna, ale AMD z niej zrezygnowało

Dobra wydajność i temperatury oraz elegancki design

3DMark Time Spy ocenia wydajność GPU na 24 763 punktów, co nie odbiega od autorskich modeli bez OC od firm trzecich . Podobnie wygląda to w przypadku nowszego scenariusza Steel Nomad, gdzie test obciążeniowy notuje 5595 punktów. Trudno również narzekać na temperatury , które po 8 minutach w FurMarku wyniosły 67°C dla rdzenia i około 84°C w przypadku tzw. hot spotu. Brak jednak informacji o kulturze pracy .

Ciekawostką pozostaje obecność starego logotypu AMD Radeon z czasów sprzed architektury RDNA. Trudno stwierdzić czy był to celowy zabieg umożliwiający śledzenie egzemplarzy testowych w razie wycieku, czy efekt projektu jednego z producentów OEM, który mógł stworzyć tę serię do swoich gotowych zestawów komputerowych. Mimo wszystko układ ten jest udany i szkoda, że AMD nie wypuściło go do sklepów - zwłaszcza jeśli zachowane byłyby sugerowane ceny.