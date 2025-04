Nowa karta AMD trafia na rynek, ale i tak jej nie chcesz

To zdecydowanie nie jest demon wydajności

Chiński producent Zephyr wypuścił właśnie Radeona RX 6500, o którym kiedyś się plotkowało, ale nigdy nie trafił do sprzedaży. Mamy tutaj do czynienia z układem AMD Navi 24 XT, korzystająćym z leciwej już architektury RDNA 2. Co ciekawe dostajemy 1024 procesory strumieniujące, a więc tyle samo co w dostępnym wcześniej Radeonie RX 6500 XT.