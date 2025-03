iPhone 16e: Krok w stronę naprawialności, ale z kompromisami

Łatwa wymiana baterii – w końcu

Największa zmiana w iPhonie 16e to nowy rodzaj kleju pod baterią, znany już z iPhone’a 16 i iPhone'a 16 Plus. To rozwiązanie pozwala szybko i bezpiecznie usunąć akumulator przy użyciu niewielkiego napięcia elektrycznego.

Wcześniej Apple stosował klej rozciągliwy, podobny do tego, który znajdziemy w taśmach montażowych Command Strips. Problem w tym, że z biegiem czasu staje się on bardziej kruchy i podatny na zerwanie, co utrudniało demontaż baterii.

Nowe rozwiązanie jest proste: wystarczy podłączyć źródło napięcia (9–30V DC), a klej samoczynnie się dezaktywuje. W testach z użyciem 12V, bateria była gotowa do wyjęcia w 5 sekund. To ogromny krok naprzód, który sprawia, że wymiana zużytej baterii staje się banalnie prosta.

Apple obiecuje, że bateria w iPhone 16e wytrzyma do 26 godzin odtwarzania wideo, co jest wynikiem lepszym niż w innych modelach tej serii. To między innymi zasługa nowego modemu C1, który poprawia efektywność energetyczną urządzenia.

Brak MagSafe = wolniejsze i mniej wydajne ładowanie

Choć iPhone 16e wygląda podobnie do droższych modeli z tej generacji, brakuje mu jednej kluczowej funkcji – MagSafe. Nie jest to kwestia techniczna, a raczej celowe ograniczenie, które ma sprawić, że droższe modele będą bardziej atrakcyjne.

Brak MagSafe oznacza mniej wydajne ładowanie bezprzewodowe. Bez magnesów ułatwiających idealne ustawienie telefonu na ładowarce, straty energii mogą być znaczące. Testy pokazały, że ładowanie bezprzewodowe w iPhone'ach może być znacznie mniej efektywne niż przewodowe, a najgorsze ładowarki tracą nawet 17,54 kWh rocznie – to jakby zostawić 10-watową żarówkę włączoną na 73 dni.

Dobra wiadomość? Wolniejsze ładowanie oznacza niższe temperatury, co może wydłużyć żywotność baterii. iPhone 16e obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 7,5 W.

Apple C1 – pierwszy autorski modem Apple'a

Największa technologiczna zmiana w iPhonie 16e to modem Apple C1. Po latach sporów sądowych z Qualcommem, Apple wreszcie stworzyło własny układ do obsługi sieci komórkowych.

C1 zastępuje modem Qualcomm SDX71M i jest w pełni zintegrowany z pamięcią DRAM, co poprawia jego wydajność i efektywność energetyczną. To pierwszy krok Apple'a w kierunku pełnej kontroli nad podzespołami i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców.

USB-C i oficjalna instrukcja wymiany portu

Zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, iPhone 16e ma port USB-C, co ułatwia ładowanie i transfer danych. Co więcej, gigant z Cupertino po raz pierwszy opublikował oficjalną instrukcję wymiany portu ładowania.

Niestety, wymiana tego elementu nie jest prosta – zanim dostaniemy się do portu, musimy usunąć:

tylną szybkę,

przednią kamerę,

górny głośnik,

baterię,

silnik wibracyjny,

dolny głośnik,

mikrofon główny,

całą płytę główną.

To oznacza, że port ładowania jest jednym z najtrudniejszych do naprawy elementów w telefonie, mimo oficjalnych instrukcji.

Brak przycisku Home = mniej problemów z naprawami

iPhone 16e to pierwszy model z serii SE bez przycisku Home. Z jednej strony, dla fanów klasycznego designu to smutna wiadomość, ale z drugiej – to dobra zmiana pod względem naprawialności.

Przycisk Home często ulegał awariom, a jego naprawa była problematyczna przez blokadę części zamiennych Apple. Po wymianie przycisku Touch ID przestawało działać, co zmuszało użytkowników do korzystania z zamienników bez funkcji biometrycznej.

iPhone 16e – naprawialność na poziomie 7/10

W porównaniu do poprzednich modeli, naprawialność iPhone’a 16e jest na dobrym poziomie, a telefon otrzymał ocenę 7/10. Na plusa zasługują:

Łatwa wymiana baterii dzięki nowemu klejowi,

Oficjalna instrukcja wymiany portu ładowania,

Modem Apple C1, który poprawia wydajność energetyczną.

Jednocześnie: