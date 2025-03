Nowy iPad Air z M3 jest szybki i inteligentny

Potężna moc układu M3

Nowy iPad Air został wyposażony w układ M3 , który znacząco przewyższa poprzednią generację z chipem M1. Apple obiecuje nawet dwukrotnie wyższą wydajność w porównaniu do modelu z M1 i 3,5-krotnie większą szybkość względem iPada Air z A14 Bionic. Nowy, 8-rdzeniowy procesor CPU jest nawet o 35% szybszy niż w modelu z M1, a 9-rdzeniowy GPU zapewnia 40% wzrost wydajności graficznej . Co więcej, zastosowanie dynamicznego buforowania oraz sprzętowej akceleracji ray tracingu sprawia, że gry i aplikacje kreatywne wyglądają jeszcze bardziej realistycznie.

Apple Intelligence – nowa era sztucznej inteligencji

Nowa Magic Keyboard – więcej funkcji w niższej cenie

Dostępność i cena

Nowy iPad z układem A16 – większa pamięć i lepsza wydajność

Nowy iPad Air i iPad zawierają co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu, a ich opakowania są w pełni wolne od plastiku. Apple dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku, wykorzystując energię odnawialną we wszystkich swoich zakładach.