Intel stworzył zielony komputer. W 90% nadaje się do recyklingu

Intel stworzył, wraz z partnerami, ekologiczny komputer. Aż 90 proc. jego elementów nadaje się do recyklingu.

Intel zorganizował wydarzenie w Pekinie, na którym zaprezentował zielony komputer. Maszyna stworzona razem z partnerami, w tym Acerem oraz Tsinghua Tongfang, w 90 proc. nadaje się do recyklingu. Ma to być pierwszy taki mainstreamowy PC na świecie.

Zielony komputer Intela

Komputer wyposażony jest w procesor Intel Alder Lake, ale nie znamy dokładnego modeli. Z pewnością jest to jakaś niskonapięciowa jednostka, która ma zużywać możliwie najmniej energii. Chłodzona jest za pomocą referencyjnego chłodzenia. Płyta główna ma o 22 proc. zredukowaną liczbę komponentów i jest o 36 proc. mniejsza od standardowego modelu ATX. Pomimo tego oferuje dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM, złącze M.2 oraz slot PCIe x16.

Standardowy zasilacz ATX został zastąpiony o 70 proc. mniejszym, modelem z technologią GaN (Gallium Nitride). Ten ma mieć aż o 90 proc. mniejszy ślad węglowy. Poza tym uzyskał certyfikat 80 PLUS Titanium, który oznacza co najmniej 94-procentową efektywność przy 50-procentowym obciążeniu. Wszystko mieści się w małej, 7-litrowej obudowie.

Oprócz tego Intel stworzył też specjalne oprogramowanie o nazwie Intel Green Computer Software Control Center. To przez cały czas sprawdza aktywność użytkownika komputera i na tej podstawie reguluje zużycie energii. Jak już wspominałem, komputer w 90 proc. nadaje się do recyklingu, ale Intel przekonuje, że możliwe jest osiągnięcie nawet 95 proc. Nie wiemy, czy podobne komputery w najbliższej przyszłości trafią do sprzedaży.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Tom's Hardware