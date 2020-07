Intel zapowiada - 2 września zobaczymy "coś wielkiego"

Co to może być? Sam Intel niczego nie zdradza, ale podejrzewamy debiut rodziny Tiger Lake. A może - wreszcie - od dawna zapowiadanych układów graficznych?

Intel zaprasza, żeby wpaść do niego 2 września, ponieważ ma "coś dużego do pokazania". Co prawda nie podaje, gdzie wpadać, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, zapewne chodzi o pokaz online. Podejrzewamy, że "drop in" - które można interpretować jako "wsunięcie" - dotyczy nowych procesorów wkładanych do płyt głównych, co pokrywa się z teorią o Tiger Lake. Może jednak równie dobrze dotyczyć układów graficznych Intel Xe. Pierwszy raz o obydwu słyszeliśmy podczas tegorocznych targów CES, kiedy to producent potwierdził istnienie obu podzespołów. Wówczas Greg Brynt powiedział, że Tiger Lake pozwoli na "dwucyfrowe" zwiększenie wydajności w stosunku do aktualnych generacji procesorów. A Lisa Pearce, wiceprezes działu zajmującego się rozwojem architektury, układów graficznych oraz oprogramowania, dodała, że czeka nas "olbrzymi skok" w wydajności grafiki.

Jak wskazują na to statystyki i raporty rynkowe, Intel przegrywa obecnie konkurencję z AMD, którego Ryzen Mobile 4000 jest szalenie popularny, a rodzina Threadpipper zdobyła rynek wymagających użytkowników (projektowanie w CAD, edycja wideo, itp.). Równa rywalizacja pomiędzy producentami odbywa się tylko na rynku gamingowym, gdzie Intel lekko prowadzi ze względu na wysokie częstotliwości taktowania swoich procesorów oraz dobre wykorzystanie pojedynczego rdzenia, co jest bardzo pozytywne w przypadku starszych tytułów.

Zobacz też: Laptopy Acer Predator już z najnowszymi procesorami Intela i kartami Nvidii Intel wszedł na rynek układów graficznych już dawno temu - w 1998 roku. Intel i740 przegrywał jednak konkurencję z ówczesnymi rywalami - 3dfx Voodoo 2, Nvidia Riva 128 i Riva TNT. Zapowiadane teraz karty Xe są dedykowane głównie deweloperom. Ale czy pozwolą producentowi wrócić na rynek grafik? Pozostaje zaczekać do 2 września - o ile oczywiście tego dnia dowiemy się o nich czegoś więcej.

Źródło tekstu: PC World