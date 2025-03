Intel chciał powalczyć z NVIDIĄ, ale dał walkowera

Karty graficzne Intela

Okazuje się, że w którymś momencie Intel pracował nad przynajmniej jeszcze jedną grafiką. Ta miała korzystać z układu BMG-G31, któr miał oferować od 24 do 32 jednostek Xe2 . W połączeniu z 16 GB pamięci RAM i 256-bitową magistralą miało się to przełożyć na niezłą wydajność.

Rzecz w tym, że Intel z tych planów zrezygnował. Nie wiadomo dlaczego. Natomiast karta trafiła do śmietnika już w trzecim kwartale 2024 roku, więc w miarę wcześnie. Nie oznacza to, że nie zobaczymy już żadnego modelu z serii Battlemage. Niebiescy lubią zmieniać zdanie.

Jeśli chodzi o kolejne generacje, czyli Celestial oraz Druid, to podobno są one w planach Intela. Firma nie chce rezygnować z rynku desktopowych kart graficznych, na którym radzi sobie coraz lepiej. Jednak daty premier pozostają wciąż tajemnicą, ale to żadne zaskoczenie, bo dopiero co na rynek trafiły modele B570 i B580.