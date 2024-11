Intel naprawi wydajność procesorów Arrow Lake w grach

Nowe procesory Intela nie zostały zbyt ciepło przyjęte przez użytkowników. Głównym problemem jest słaba wydajność w grach. Niebiescy mają to naprawić.

Chociaż nowe procesory Intel Core Ultra 200 są znaczną poprawą w wielu aspektach, np. poboru energii i generowanego ciepła, to dla większości osób i tak są rozczarowaniem. Powód jest prost. Chodzi o wydajność, ze szczególnym uwzględnieniem gier. Intel zdaje sobie z tego sprawę i zamierza to naprawić.

Intel naprawi wydajność Arrow Lake

Robert Hallock, wiceprezes i dyrektor generalny ds. sztucznej inteligencji i marketingu technicznego w firmie Intel udzielił wywiadu na kanale HotHardware na YouTubie. Wiele kwestii dotyczyło właśnie procesorów Intel Arrow Lake. Hallock przyznał, że premiera nie poszła zgodnie z planem Niebieskich, ale zamierzają to naprawić.

Zdaniem Hallocka problem z wydajnością w grach nie jest związany z samą konstrukcją nowych procesorów i fundamentalnymi wadami sprzętowymi. Według niego winne są konkretne kombinacje ustawień BIOS i systemu operacyjnego, które ograniczają wydajność układów Core Ultra 200. Ma to skutkować dziwnymi i niespójnymi wynikami pod różnymi obciążeniami.

Jednym z przykładów są wysokie opóźnienia pamięci, które w niektórych testach sięgały nawet 180 nanosekund, gdzie standardowo powinno to być 70-80 nanosekund. Chociaż nie jest to główna przyczyna słabej wydajność w grach, to pokazuje, że problem istnieje. Hallock przyznał też, że niezależne testy nie odzwierciedlały tego, co Intel uzyskał we własnych, wewnętrznych testach.

Część problemów ma być rozwiązana pod koniec listopada i na początku grudnia. Na to liczy Hallock.

