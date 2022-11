Nowe procesory Intela trafiły do pierwszych sklepów. Jest drogo

Nowe procesory Intela, w tym hi-endowy model Core i9-13900KS, pojawiły się w pierwszych sklepach. Musimy szykować się na podwyżkę cen.

Nie od dziś wiadomo, że Intel ma w planach kolejne procesory z serii Raptor Lake. Niebiescy nie zaprezentowali jeszcze wielu modeli. Te prawdopodobnie doczekają się premiery na samym początku przyszłego roku, przy okazji targów CES 2023 w Las Vegas. Jednak już teraz część z nich trafiła do kanadyjskiego sklepu. Ceny są wysokie.

Wysoka cena Intel Core i9-13900KS

Wielu użytkowników najbardziej interesuje cena procesora Core i9-13900KS, który ma być odpowiedzią Niebieskich na Ryzena 7 7800X3D. Będzie to pierwszy w historii układ do desktopów, który fabrycznie (w Turbo Boost) będzie osiągał taktowanie 6,0 GHz. Dla porównania zwykły Core i9-13900K na domyślnych ustawieniach dobija do 5,8 GHz.

Jeśli chodzi o cenę, to ta jest dość wysoka. Intel Core i9-13900KS został wyceniony na 972 dolary kanadyjskie, czyli niecałe 3300 zł. Zwykły Core i9-13900K kosztuje tam 795 dolarów kanadyjskich, więc jest aż o 22 proc. tańszy. Poza tym w ofercie pojawiły się też Core i9-13900 za 819 CAD (mniej więcej 2750 zł) oraz Core i7-13700 za 557 CAD.

Nie można wykluczyć, że nie są to oficjalne ceny. To prawdopodobnie tzw. zaślepki i tylko szacowane kwoty. Poza tym w Kanadzie elektronika jest duża tańsza niż w Polsce. Nie zmienia to faktu, że Core i9-13900KS na pewno będzie dużo droższy niż zwykły Core i9-13900K. Szalejąca na świecie inflacja to niemal zapewnienie tego, że będzie drożej.

