Tyle mają kosztować karty graficzne Intela?! Nie wróżę im sukcesu

Na horyzoncie widać już premierę długo wyczekiwanych kart graficznych Intel Arc Alchemist. Najnowsze doniesienia nie napawają jednak optymizmem w kontekście ich cen.

Jakiś czas temu Intel zorganizował konkurs, w którym do wygrania były między innymi desktopowe karty graficzne Arc Alchemist. Konkurs został właśnie zakończony i przy okazji poznaliśmy prawdopodobne ceny nowych modeli.

Wysokie ceny kart graficznych Intela

Intel wysłał wiadomości e-mail do około 200 zwycięzców konkursu. Przy okazji firma podała szacowaną wartość wygranych przedmiotów. Na tej podstawie można łatwo obliczyć, na jakie kwoty Niebiescy wyceniają swoje GPU. Nie są one niskie. Przy takich cenach nie wróżę serii Arc Alchemist wielkiego sukcesu.

Jeden z użytkowników Twittera opublikował zrzut ekranu z otrzymanego e-maila, informującego o zwycięstwie. W nim Intel wycenia kartę graficzną "performance" (średnia półka) wraz z 3-miesięcznym pakietem Xbox Game Pass oraz markowymi gadżetami na 700 dolarów. Z tego cena XGP to około 45 dolarów, więc zostaje jeszcze 655 dolarów na pozostałe rzeczy. Nawet przy dużej hojności Intela należy założyć, że z tego przynajmniej 600 dolarów to cena samego GPU.

Na podobny krok zdecydował się inny użytkownik Twittera, który wygrał jeszcze wyższy pakiet. W nim karta graficzna "premium" (wysoka półka), 6 miesięcy Xbox Game Pass oraz gadżety wycenione zostały na 900 dolarów. To oznacza, że samo GPU to około 750-800 dolarów. Dla porównania RTX 3070 można kupić już za 700 dolarów, a to przecież z nim rzekomo ma konkurować najmocniejszy model Intela.

Jeśli karty graficzne Intela będą o kilkadziesiąt czy nawet 100 dolarów droższe od porównywalnych wydajnościowo GeForce'ów, to nie wróżę serii Arc Alchemist wielkich sukcesów. Mam jednak nadzieję, że powyższe kwoty są celowo przesadzone, aby zbyt wiele nie zdradzać przed premierą. Więcej powinniśmy dowiedzieć się w najbliższych tygodniach.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: TechSpot