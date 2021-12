Pierwsze procesory Intel Alder Lake bez rdzeni E

Intel wkrótce zaprezentuje nowe procesory z serii Alder Lake-S. Wśród nich pojawią się pierwsze jednostki bez energooszczędnych rdzeni E.

Do tej pory Intel zaprezentował tylko sześć procesorów z serii Alder Lake-S. To modele Core i9-12900K, Core i7-12700K, Core i5-12600K oraz ich wersje KF, czyli pozbawione zintegrowanej grafiki. Wkrótce do tego grona dołączą kolejne, słabsze, ale też tańsze jednostki.

Nowe procesory Intel Alder Lake

W styczniu portfolio Intela powinno powiększyć się o przynajmniej trzy jednostki: Core i3-12100F, Core i5-12400F oraz Core i7-12700F. Wszystkie będą miały zablokowany mnożnik i pozbawione będą iGPU. Z informacji wynika też, że dwa pierwsze będą całkowicie pozbawione energooszczędnych rdzeni E (Efficiency).

Serwis VideoCardz dotarł do materiałów marketingowych na temat nowych procesorów. Wynika z nich, że model Core i3-12100F będzie wyposażony w cztery rdzenie i obsłuży 8 wątków. Jak widać, brakuje tutaj dodatkowych rdzeni E. Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu była to standardowa specyfikacja hi-endowych modeli z serii Core i7.

Kolejny model to Core i5-12400F, który może cieszyć się dużą popularnością w zestawach dla graczy z niskiej, a nawet średniej półki. Ten procesor ma mieć 6 rdzeni i obsłuży 12 wątków przy maksymalnym taktowaniu do 4,4 GHz. Ostatni model to Core i7-12700F z 12 rdzeniami (8P+4E), 20 wątkami i taktowaniem do 4,9 GHz.

Intel powinien zaprezentować procesory na styczniowej konferencji CES 2022.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz