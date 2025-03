Ikea zaskakuje. Takiego sprzętu jeszcze nie robili

Ikea wkracza w świat technologii Thread z nowym czujnikiem

Ikea zarejestrowała urządzenie Timmerflotte w oficjalnym dokumencie przedłożonym FCC, czyli amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności . Jest to pierwsze urządzenie Ikea, które obsługuje protokół Thread (zgodny z technologią Matter), popularny wśród urządzeń inteligentnego domu. Pomaga on w stworzeniu "siatki" połączonych urządzeń (via Thread), dzięki której wzrasta zasięg i responsywność urządzeń w miarę ich dokładania.

Ikea tworzy coraz więcej urządzeń inteligentnego domu i nowy czujnik jest kolejnym z nich. Timmerflotte to czujnik temperatury i wilgotności o okrągłym kształcie, zasilanym dwiema bateriami AAA, z kodem QR i 11-cyfrowym numerem identyfikacyjnym do setupu w ramach Matter. Co ciekawe, Timmerflotte nie korzysta z protokołów Zigbee ani WiFi, jak to było dotychczasowo, lecz wyłącznie z Thread. Ikea nie ma w swojej ofercie żadnego huba do integracji nowego urządzenia. Jedyną więc nadzieją jest tutaj wprowadzenie obsługi Thread do huba Ikea Dirigera albo korzystanie z huba innej firmy.