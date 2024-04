IKEA szykuje prawdziwy hit. W Polsce też kupisz

IKEA zapowiedziała nową kolekcję mebli i akcesoriów. Te będą skierowane do graczy i swoją stylistyką nawiązują trochę do lat 90.

IKEA wkrótce wprowadzi do swojej oferty nową kolekcję o nazwie BRÄNNBOLL. Jest to o tyle ciekawe, że jest ona skierowana do graczy. W sumie będzie do niej należeć aż 20 akcesoriów i mebli.

IKEA z meblami dla graczy

Nie jest to pierwsze podejście IKEI do akcesoriów i mebli dla graczy. Wcześniej szwedzka sieć współpracowała na tym polu z firmą ASUS i marką Republic of Gamers. Tym razem sklep postawił na w pełni własne produkty.

Wraz z BRÄNNBOLL wychodzimy z założenia, że gaming jest dla każdego i powinien być obecny w każdym domu. Chodzi o to, aby ułatwić ludziom tworzenie przestrzeni, które dostosowują się do gier, życia i wszystkiego pomiędzy. Mamy nadzieję, że ta kolekcja zachęci przyjaciół i rodziny do wspólnego zaangażowania, przynosząc radość i łącząc poprzez wspólne doświadczenia związane z grami.

- mówi Philip Dilé, Product Design Developer w IKEA of Sweden.

Jednym z najważniejszych elementów nowe kolekcji są różnego rodzaju krzesła i siedziska, które mają być przystosowane w zależności od zajmowanej pozycji. Pozwolą między innymi na siedzenie przed biurkiem, ale też wygodnie wyciągnięcie nóg na miękkich poduszkach.

Czerpiąc inspirację z tego, jak ludzie poruszają się podczas grania w gry wideo, chciałem stworzyć krzesło, które aktywuje gracza, aby wzmocnić tę interakcję. To połączenie między graczem a grą może, miejmy nadzieję, prowadzić do bardziej wciągającego i immersyjnego doświadczenia.

- mówi David Wahl, projektant w IKEA of Sweden.

Dodatkowo w kolekcji znajduje się między innymi stacja do gier, wyposażona w składany blat, zintegrowany schowek na komputer stacjonarny, a także system zarządzania kablami. Poza tym znajdziemy tam też: szafkę wiszącą, szafki na kółkach, stoliki boczne i wielofunkcyjny kosz, który może służyć jako ruchomy, wolnostojący stolik. Nie zabraknie też elementów dekoracyjnych, np. dywanika, ale też podkładki pod myszkę.

Kolekcja BRÄNNBOLL zostanie wprowadzona do wszystkich sklepów IKEA we wrześniu 2024 roku.

