Idealna promocja dla imprezowicza kochającego plener. Głośnik Bluetooth Baseusa w świetnej cenie

Jak wiadomo, żeby się dobrze bawić, to warto mieć grilla, co położyć na tego grilla, oraz oczywiście dobre źródło muzyki. I co prawda mógłbym Wam teraz podać przepis na świetną marynatę do karkówki. Sęk w tym, że to serwis o nowoczesnych technologiach. Dlatego zamiast tego polecę Wam bardzo dobry głośnik Bluetooth , który kupicie dziś w promocyjnej cenie za jedyne 149,99 złotych .

Baseus AeQur VO20

Mowa tu o Baseus AeQur VO20. Jest to 15-watowa jednostka, która pozwala na do 9 godzin słuchania muzyki. Nie straszny jest mu również ciepły lekki deszcz, ani nawet wiosenna burza. A to dlatego, że spełnia on normę IPX5. Dodatkowo oferuje on różnorodne efekty świetlne i pozwala na sparowanie go z innymi głośnikami w ramach tego samego modelu. A wszystko to za jedyne 149,99 złotych.