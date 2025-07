Euro ma świetną alternatywę dla komunikacji miejskiej i samochodów za 999 zł

Na szczęście istnieje pewna alternatywa: hulajnoga elektryczna. I to nie byle jaka, a Motus Scooty 10 LITE Gen 4 , którą możecie kupić za jedyne 999 zł . Jednak jej niska cena to nie jedyna zaleta, a LITE w nazwie nie wzięło się znikąd.

Motus Scooty 10 LITE Gen 4

Osiąga ona przepisowe 20 km/h, co jest wystarczającą prędkością, żeby dojechać do pracy, omijając przy tym korki i inne nieprzyjemności. A jednocześnie jej zasięg do 30 km sprawia, że nie musimy się bać o to, że rozładuje nam się ona w drodze powrotnej. Mimo małej budowy oferuje ona 10-calowe koła, które sprawdza się nawet przy nierównościach na drodze. A wszystko to za jedyne 999 zł.