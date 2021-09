Huawei szykuje laptopa obsługującego aplikacje z Androida

Huawei szykuje bardzo ciekawego laptopa. Nowy MateBook będzie mógł uruchamiać aplikacje z Androida.

Huawei coraz mocniej stawia na inne segmenty działalności, niż smartfony. W sektorze inteligentnych zegarków na przykład utrzymał on drugie miejsce na świecie, tuż za Amerykanami z Apple'a. Coraz chętniej słyszymy też o kolejnych produktach Huaweia z segmentu komputerowego. W Polsce niedawno zadebiutowała myszka Huaweia, a także komputer stacjonarny czy monitor. Niedługo Huawei zaprezentuje laptopa, który będzie w stanie uruchamiać aplikacje z Androida. Wszystko to dalej na Windowsie.

Ostatnio pojawiły się dość surrealistyczne doniesienia o telefonie Huaweia mającym wyświetlacz o przekątnej 14 cali. Nie, to nie telefon. To nowy MateBook. Nadchodzący laptop to jeden z chętniej omawianych teraz sprzętów na Weibo (chińskim odpowiedniku Twittera). To nie jest jednak jedyny laptop, który szykują Chińczycy. Już 13 września pojawią się nowe odsłony laptopów MateBook z serii 13s i 14s. Ma się wtedy też pojawić komputer stacjonarny Huaweia. Najpewniej wszystkie te urządzenia w końcu pojawią się w Polsce. Tak wynika z losów ostatnich urządzeń Huaweia z tego sektora.

