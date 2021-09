Huawei nova 9 pojawi się 23 września, będzie podobny do P50

Huawei szykuje premierę swoich nowych smartfonów ze średniej półki cenowej. Będzie to seria Huawei Nova 9. Do debiutu dojdzie już 23 września.

Huawei wreszcie prezentuje swoje długo wyczekiwane telefony. Niedawno pojawiła się wreszcie flagowa seria Huawei P50, niedługo z kolei pojawi się średniopółkowa seria Nova 9. To bardzo popularne smartfony, które w Chinach regularnie dominowały w swoim segmencie cenowym. Niestety, opóźnienia w obozie Huaweia sprawiły, że Oppo i Vivo zdominowały ostatnio tamten rynek. Teraz Huawei zamierza odbić go w wielkim stylu. Seria Nova 9 pojawi się oczywiście w pierwszej kolejności w Chinach, jednak powinna potem wejść też do sprzedaży w innych krajach świata. Tak stało się z serią Nova 8, chociaż opuszczanie Chin zajęło jej ponad pół roku.

Do premiery nowej serii smartfonów dojdzie 23 września. Na pewno możemy się spodziewać wyświetlaczy OLED, łączności 5G w autorskich Kirinach i systemu operacyjnego HarmonyOS. Na plakatach widać, że Nova 9 będzie miała bardzo podobne wzornictwo do flagowej serii Huawei P50. Chińczycy zastosują również i tam bardzo podobne sensory aparatu, a ich wyspa będzie składała się z dwóch dużych kół.

Zobacz: Jackie Zhang został nowym CEO Huawei Polska

Zobacz: Szwajcarzy stawiają na anteny 5G firmy Huawei

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: playfuldroid, wł