Huawei MatePad Pro 13,2" PaperMatte Edition debiutuje w Polsce. Jest promocja na start

Matowy ekran OLED – idealna czytelność i precyzja

Jednym z kluczowych atutów nowego MatePad Pro 13.2” jest matowy ekran Flexible OLED o rozdzielczości 2,8K (2880 x 1920 pikseli) i odświeżaniu 144 Hz . Jego antyodblaskowa powierzchnia eliminuje refleksy, co pozwala komfortowo pracować nawet w intensywnym świetle. Dodatkowo, matowa struktura zapewnia lepszą kontrolę nad rysikiem, co docenią zarówno artyści, jak i osoby sporządzające odręczne notatki. Jasność na poziomie 1000 nitów oraz kontrast 1000000:1 gwarantują doskonałą jakość obrazu, a technologia Natural Light Sensing dynamicznie dostosowuje wyświetlane kolory do warunków otoczenia.

Ultrasmukła konstrukcja i mobilność

Mimo dużego wyświetlacza, Huawei MatePad Pro 13.2” zachowuje kompaktowe wymiary. Grubość to zaledwie 5,5 mm, a masa 580 g, co czyni go jednym z najcieńszych i najlżejszych tabletów w swojej klasie. Smukła, złota obudowa inspirowana teksturą jedwabiu dodaje urządzeniu elegancji i prestiżu. Dzięki temu tablet można łatwo zabrać ze sobą wszędzie – do pracy, kawiarni czy na spotkanie biznesowe.