HP wchodzi na rynek podzespołów komputerowych

HP to producent kojarzony nie tylko przez entuzjastów PC, chociaż nie zawsze pozytywnie. Jest to jeden z liderów na rynku drukarek, gotowych zestawów komputerowych oraz laptopów. Ich sprzęty często znajdziemy w pracowniach szkolnych, placówkach państwowych i dużych biurach. Nie można też zapominać o marce OMEN skierowanej do graczy.

Na start planowane są PSU, AiO, wentylatory i kontroler

A tak się składa, że na amerykańskiej stronie internetowej firmy pojawiła się nowa zakładka - komponenty. Jak na razie to tylko zapowiedź i brak jest szczegółów. Wiemy jednak że OMEN by HP wzbogaci się o wentylatory 120-milimetrowe, zasilacze o mocy do 1000 W, kontrolery RGB LED oraz chłodzenia wodne 240- i 360-milimetrowe.

Najwięcej wiadomo o PSU - to w pełni modularna jednostka na bazie platformy LITEON, zgodna ze standardem ATX 3.1 oraz certyfikatami sprawności Cybenetics Platinum oraz 80 PLUS Gold. Innymi słowa zdolna do zasilenia najnowszych podzespołów, w tym kart graficznych GeForce RTX 5000 wymagających przewodu 12V-2x6. Ma ona oferować tryb pracy półpasywnej, gdzie do 600 W zasilacz chłodzony jest pasywnie.

Zestawy AiO to klasyczne konstrukcje oparte o bloko-pompkę 7. generacji firmy Asetek, nie należy się więc spodziewać fajerwerków. Zdradzono, że dostaniemy tutaj 2,1-calowy ekran IPS zdolny do wyświetlania parametrów PC i własnych grafik oraz podświetlenie ARGB LED.