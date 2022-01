Druk 3D zyskuje na znaczeniu – trendy na 2022 rok

Druk 3D może pomóc rozwiązać problemy z przerwanymi łańcuchami dostaw, a także zadbać o minimalizację zużycia zasobów naturalnych oraz obniżenie emisji CO 2 . To jednak nie wszystkie możliwości tej technologii.

Druk 3D a zrównoważony rozwój

Druk 3D zapewnia bardziej zrównoważone metody produkcji. Technologia ta wpływa na nią począwszy od etapu projektowania, gdzie przyczynia się do zmniejszenia masy i ograniczenia ilości odpadów, do produkcji lokalnej, która prowadzi do zmniejszenia śladu węglowego.

Na przykład Decathlon używa technologii druku 3D firmy HP w ADDLAB, firmowym laboratorium wytwarzania przyrostowego. Zakład produkuje części zamienne do produktów Decathlon, oferując również inne usługi, w tym projektowanie prototypów, walidację projektów i produkcję małych narzędzi. Od momentu zainstalowania dwóch drukarek HP Multi Jet Fusion w ADDLAB w 2016 roku, Decathlon może produkować funkcjonalne części o złożonych detalach w określonej skali, zwiększać wydajność, usprawniać procesy przepływu pracy i ukierunkowywać się na nowe zastosowania. Firma obniżyła dzięki temu swój ślad węglowy, mogąc ponownie wykorzystać materiały 3D.

Drugim przykładem może być firma kosmetyczna L'Oreal, która współpracuje z HP w celu zwiększenia elastyczności produkcji, stworzenia nowych opakowań i doświadczeń klientów, a także zapewnienia większej elastyczności w odpowiedzi na zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów. Firma planuje wykorzystać cyfrową sieć produkcyjną HP w swoim globalnym łańcuchu dostaw. Ma to pomóc w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wydajną produkcję części wtedy i tam, gdzie są one potrzebne.

Druk 3D i masowa personalizacja

Produkcja cyfrowa może zrewolucjonizować szereg dużych gałęzi przemysłu, napędzając innowacje i tworząc nową wartość. Ma to być szczególnie zauważalne w branżach takich jak zdrowie i well-being, czekające obecnie na rewolucję.

Wysoce spersonalizowany sektor zdrowia i wellness to branża, w której widzimy największy potencjał dużego wzrostu. Ludzie dążą i nadal będą dążyć do uzyskania lepszych efektów zdrowotnych w oparciu o indywidualne potrzeby. Na przykład, ortotyka i protetyka, to szybko rosnące możliwości dla produkcji przyrostowej, szczególnie w odniesieniu do masowej personalizacji. Po drugie, jesteśmy szczególnie podekscytowani perspektywą zastosowania technologii addytywnych w masowej produkcji z metalu, biorąc pod uwagę, że jest to najszybciej rozwijający się segment tradycyjnego rynku druku 3D. Technologia HP Metal Jet umożliwia produkcję unikalnych, pełnowartościowych części, zastępując produkcję masową. Producenci samochodów, tacy jak Volkswagen i producenci sprzętu sportowego, jak na przykład Cobra Golf, coraz częściej wykorzystują technologie 3DP, takie jak metal binder jetting do produkcji elementów konstrukcyjnych i spersonalizowanych części.

– powiedział Emilio Juárez, wiceprezes EMEA sekcji druku 3D w HP

HP współpracuje obecnie z przemysłem zajmującym się ortotyką kończyn dolnych. Ma to zmienić status quo dzięki nowemu, kompleksowemu cyfrowemu rozwiązaniu ortotycznemu Arize, zapewniającemu wydajność i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, które nie są możliwe w tradycyjnych procesach produkcyjnych.

Z kolei Volkswagen wykorzystuje części wyprodukowane w technologii HP Metal Jet do budowy słupka A w modelu T-Roc Cabriolet. Te części strukturalne przeszły pomyślnie certyfikację w testach zderzeniowych, a jednocześnie ważą prawie o połowę mniej niż konwencjonalne komponenty. Dzięki współpracy HP z klientami, w tym z firmą Volkswagen, ma dojść do opracowania szerszego komercyjnego systemu Metal Jet, dostępnego w 2022 roku.

Firma Laser Modelling Israel (LMI) zajmuje się projektowaniem prototypów i wykorzystuje technologię HP Multi Jet Fusion do produkcji skomplikowanych i realistycznych modeli drukowanych w 3D. Pomagają one chirurgom i lekarzom w przeprowadzaniu skomplikowanych operacji. Korzyści z zastosowania drukarek HP Multi Jet Fusion do produkcji prototypów to niski koszt drukowanych części oraz wysoka szybkość ich produkcji, możliwość pomalowania materiału, z którego wykonany jest produkt końcowy, na kolor skóry oraz jego wysterylizowania. Dzięki temu ostatniemu produkt jest wystarczająco bezpieczny, aby umieścić go w pobliżu sal operacyjnych. Ważna jest również również dokładność. Technologia HP pozwala na wyprodukowanie modelu w jednym zestawie, co oznacza, że nie ma potrzeby drukowania wielu oddzielnych części.

Druk 3D i łańcuchy dostaw

Globalna pandemia zmusiła firmy do opracowania nowych strategii łańcucha dostaw, co ma je zabezpieczyć przed jego przyszłymi przerwaniami. Druk 3D może pomóc w przyspieszeniu tej transformacji. Dzięki tej technologii tradycyjne łańcuchy dostaw mają się stać bardziej wydajne i elastyczne.

Oprócz nowych zastosowań, wierzymy, że pojawią się zupełnie nowe ekosystemy i partnerstwa, ponieważ firmy będą starały się dostarczać większą wartość klientom końcowym. Już teraz obserwujemy ten trend w branży konsumenckiej, przemysłowej, opieki zdrowotnej i motoryzacji.

– dodał Emilio Juárez

Nissan wykorzystuje technologię druku 3D firmy HP do tego, by tchnąć nowe życie w starsze samochody. Firma produkuje na żądanie drukowane w 3D części zamienne do starszych modeli, aby rozwiązać problem "długiego ogona" części zamiennych, których nie da się utrzymać przez dłuższy czas w tradycyjnych procesach produkcyjnych.

Firma kosmetyczna L'Oreal wykorzystała technologię HP Multi Jet Fusion do szybkiego reagowania na zmiany w swoich procesach i liniach produkcyjnych. Firmy współpracowały nad szybkim zaprojektowaniem i zwiększeniem skali dużych ilości regulowanych "krążków", umożliwiających firmie L'Oréal przenoszenie, napełnianie i etykietowanie produktów z większą sprawnością. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów o 33% i oszczędność czasu o 66%.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: HP