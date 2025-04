Honor X60 GT - tani smartfon z wielką baterią i flagowym (niegdyś) procesorem

Bardzo solidna specyfikacja

Sercem Honor X60 GT jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Teleofn ma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2664 x 1200 pikseli (Full HD+), który oferuje aż do 5000 nitów szczytowej jasności.

Jednym z największych atutów nowego modelu jest bateria o pojemności 6300 mAh – to jeden z największych akumulatorów, jakie Honor kiedykolwiek zastosował w smartfonie. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie 80 W, pozwalając naładować 47% baterii w zaledwie 15 minut. Dodatkowo zastosowano system chłodzenia z komorą parową oraz elementami o łącznej powierzchni 5514 mm², by zapobiegać przegrzewaniu podczas intensywnego użytkowania.

W telefonie postawiono na podwójny aparat: 50 Mpix (f/1.9, OIS) oraz 2 Mpix do pomiaru głębi. Do tego mamy przedni aparat do selfie 16 Mpix (f/2.45). Nowością są zaawansowane funkcje AI w systemie MagicOS 9.0, takie jak edycja zdjęć (rozszerzanie obrazu, zmiana stylu, usuwanie tła), asystent osobisty, powiadomienia w stylu Dynamic Island z iPhone'ów oraz zmiana twarzy podczas wideorozmów.