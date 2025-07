Pixel 10 Pro na oficjalnych grafikach. Jest podobnie jak rok temu

Obsidian, Porcelain, Moonstone i Jade

Google Pixel 10 Pro ma zadebiutować w czterech wersjach kolorystycznych: Obsidian (czarnej), Porcelain (białej), Moonstone (grafitowo-niebieskiej) i Jade (miętowej z ciepłym złotem). To właśnie ten ostatni wariant wzbudza najwięcej emocji. To pierwszy raz, gdy Google pozwala sobie na tak żywy kolor w modelu z dopiskiem Pro.

Moonstone to spokojny, elegancki błękit z domieszką szarości, który prezentuje się bardzo gustownie. W porównaniu do podstawowego Pixela 10 ,oferującego bardziej wyraziste barwy jak Indigo czy Frost, wypada nieco bardziej konserwatywnie.

Z kolei Jade to prawdziwa niespodzianka. Delikatna pistacja z ciepłym złotym wykończeniem to odważny, choć zaskakująco spójny pomysł na przełamanie monochromatycznego schematu znanego z wcześniejszych "Pro". I choć trudno powiedzieć, czy przypadnie do gustu wszystkim, lecz jest to Pixel, który chce się wyróżniać.