Google Chromecast 4.0 w świetnej cenie. Zamień swój TV w smartTV

Jeśli ktoś nie wie, czym on jest to w dużym skrócie: dodaje on Google TV do starszych telewizorów. Warunek jest tylko jeden: odbiornik musi mieć złącze HDMI. Tym samym dostajemy dostęp do YouTube, oraz najpopularniejszych serwisów VOD, czy usług streamingowych odtwarzających muzykę. Google Chromecast 4.0 w przeciwieństwie do niższych wersji oferuje obraz 4K i 60 klatek na sekundę. A wszystko to w świetnej promocji.