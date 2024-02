Genesis prezentuje nowe słuchawki dla graczy. Są lekkie i wygodne

Firma Genesis zaprezentowała właśnie swoje nowe słuchawki dla graczy. Charakteryzują się przetwornikami 50 milimetrów oraz odpinanym mikrofonem z funkcją wyciszenia.

Genesis prezentuje nowy model słuchawek gamingowych ze świeżej serii Toron. Jak przekonuje producent, Toron 531 zostały zaprojektowane z myślą o dojrzałych graczach.

Genesis prezentuje słuchawki Toron 531

GENESIS Toron 531 cechują się dynamicznym dźwiękiem stereo o charakterystyce brzmieniowej lekkiego „V”. Producent opisuje, że tony są "delikatne i wyeksponowane", co sprawia, że kroki przeciwników i inne odgłosy na wirtualnym polu walki są wyraźnie słyszalne. Urządzenie charakteryzuje się przetwornikami 50 mm, zdolnymi do reprodukcji częstotliwości w zakresie od 20 do 20 000 Hz. Mają one oferować bardziej detaliczne i zrównoważone brzmienie pozbawione przesadnego basu.

Słuchawki wyposażono w pady tekstylne z pianką memory foam, zapewniające lepsze dopasowanie do kształtu głowy. W zestawie znajdują się także dodatkowe wymienne pady hybrydowe. Lekki pałąk słuchawek GENESIS Toron 531 z regulacją skokową został od strony wewnętrznej wyścielony miękkim materiałem, zwiększającym zarówno wygodę, jak i trwałość. Zamknięta konstrukcja wokółuszna słuchawek w założeniu będzie skutecznie izolować dźwięki dobiegające z otoczenia, umożliwiając pełne skupienie się na wirtualnej rozgrywce.

W modelu GENESIS Toron 531 zastosowano czuły mikrofon pojemnościowy o paśmie przenoszenia 100 – 10 000 Hz. Wysoko ustawiona częstotliwość odcięcia tonów niskich ogranicza pogłosy, które mogłyby zakłócać komunikację zespołową i rozmowy online. Mikrofon można z łatwością dopasować do swoich preferencji dzięki giętkiemu, elastycznemu ramieniu, wyciszyć jednym ruchem za pomocą umieszczonego na przewodzie kontrolera, a także w razie potrzeby odpiąć całkowicie.

Słuchawki wyposażono w złącze Jack 3.5mm 4-polowy (TRRS) o długości 100 cm. Dodatkowo, w zestawie znajduje się przedłużacz kabla (150 cm) z rozgałęźnikiem na dwa wtyki 3-polowe (TRS). Toron 531 jest więc multiplatformowym sprzętem, który w prosty sposób podłączymy do komputera, konsoli, smartfona oraz wszystkich innych urządzeń wyposażonych w złącze Jack 3,5 mm.

GENESIS Toron 531 trafiają do sprzedaży już dziś. Będą dostępne w rekomendowanej cenie detalicznej 199 zł.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne