GeForce RTX 5070 Founder's Edition z problemami. Jest opóźnienie

Founder's Edition to modele kart graficznych, które są szykowane bezpośrednio przez NVIDIĘ, bez udziału dodatkowych partnerów w postaci MSI, ASUSA czy Gigabyte'a. Zazwyczaj są one dostępne w cenach rekomendowanych, od razu w dniu premiery danego modelu. Jednak w przypadku RTX 5070 tak nie będzie.

GeForce RTX 5070 FE z problemami

Okazuje się, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Founder's Edition, która powinna mieć premierę dzisiaj (5 marca), nie będzie dostępna do kupienia. Zieloni poinformowali o tym testerów zaledwie kilka godzin przed upływem embargo na publikację recenzji. Te modele mają być dostępne jeszcze w marcu, ale później. Dokładna data niestety nie padła.

Nie ma co się oszukiwać, seria RTX 50 to jedna z najgorszych premier NVIDII od lat. Nie chodzi już nawet o wydajność, która w wielu przypadkach jest niewiele lepsza od modeli poprzedniej generacji. Największym problemem jest tak naprawdę tragiczna dostępność . Kart jest po prostu tak mało, że momentalnie są wyprzedawane, a na kolejne dostawy trzeba czekać.

Nie wiadomo, czym to jest spowodowane, ale możemy snuć domysły. Nie od dzisiaj wiadomo, że największe zyski przynosi NVIDII sprzedaż specjalistycznych układów do AI. To właśnie na ich produkcję firma nałożyła priorytet. Nie ma w tym nic dziwnego. Każdy producent chce jak najwięcej zarabiać.