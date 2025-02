Galaxy A26 5G tuż za rogiem. Telefon Samsunga na każdą kieszeń

A czego można się dokładnie spodziewać po Galaxy A26 5G? Pewnych informacji jeszcze nie ma, ale z najnowszych przecieków wynika, że jest to model z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,64 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. Sercem telefonu ma być dobrze już znany Exynos 1380, wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Maksymalna wielkość pamięci wewnętrznej to 256 GB. W sekcji foto znajdą się dwie tylne jednostki 50 i 8 Mpix, a energie zapewni akumulator 4565 mAh z ładowaniem 25 W. Co ważne, telefon ma już wyjść z Androidem 15 i najnowszym One UI 7.