Elektrośmieci zasypują świat. Wciąż jest wiele do zrobienia

W ostatnich latach drastycznie zwiększyła się liczba używanych przez nas urządzeń elektrycznych. Coraz większym problemem stają się też elektrośmieci.

Według raportu UNCTAD w latach 2018-2023 liczba urządzeń komunikacyjnych na jednego mieszkańca wzrosła globalnie aż o połowę. Obecnie na każdego z nasz przypada średnio aż 3,6 urządzenia. Szczególnie duży udział mają w tym Stany Zjednoczone oraz państwa w Europie Zachodniej, gdzie przypadają kolejno aż 13,4 oraz 9,4 urządzenia per capita. Nieco inaczej wygląda to na Bliskim Wschodzie i w Afryce, gdzie przypada 1,5 urządzenia na osobę.

Elektrośmieci coraz większym problemem

Z tego samego raportu dowiadujemy się, że w samym 2022 roku powstało aż 10,5 mln ton elektrośmieci. Oznacza to wzrost w latach 2010-2022 o 11 proc. w państwach rozwiniętych. Z kolei w państwach rozwijających się ilość elektrośmieci wzrosła w tym czasie aż o 48 proc.

Nie zmienia to faktu, że to właśnie państwa rozwinięte w dużej mierze odpowiadają za produkcję elektrośmieci. W nich każdy mieszkaniec generuje rocznie aż 3,25 kg odpadów związanych z komputerami, ekranami, małym sprzętem IT oraz urządzeniami telekomunikacyjnymi. W państwach rozwijających się to zaledwie 0,93 kg, a w krajach najmniej rozwiniętych tylko 0,21 kg.

Jednak ilość elektrośmieci nie jest aż tak dużym problemem, jak efektywność ich składowania. Okazuje się, że aż za 81,6 proc. recyklingu odpowiadają kraje rozwinięte, które jednocześnie generują najwięcej tego typu odpadów. Pomimo tego aż 76 proc. elektronicznych odpadów nadal jest nieudokumentowanych. Tymczasem większość z nich nadaje się do ponownego przetworzenia. Wartość umieszczonych w nich metali wyceniona została w 2022 roku na niebagatelne 27,5 mld dolarów.

Źródło zdjęć: PradeepGaurs / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego