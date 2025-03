Dzięki temu zamkowi raz na zawsze zapomnisz o kluczach, a dziś jest znacznie tańszy

Mowa tu o inteligentnym zamku, który sprawia, że wejście do danego pomieszczenia będzie możliwe bez klucza. Wystarczy jedynie wpisać kod PIN na wbudowanej w zamek klawiaturze. Oczywiście im dłuższa kombinacja, tym lepiej -- w końcu każda dodatkowa cyfra to mnożnik kombinacji x10 , a raczej nie chcemy ułatwiać roboty złodziejom.

EURA ELH-71H4

Przykładem takiego zamka jest EURA ELH-71H4. Został on zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach wewnętrznych. Jednak spełnia on normę IP65. Jest więc odporny nawet na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Jest to zamek uniwersalny, który pasuje zarówno do drzwi lewych, jak i prawych. Dodatkowo wraz z nim dodawane są karty zbliżeniowe. Tak, aby osoby, które nie mają problemu z gubieniem rzeczy, nie musiały wpisywać PIN-u, a mogły otworzyć drzwi. Zamek EURA ELH-71H4 możecie dziś kupić w promocyjnej cenie aż 140,99 złotych taniej.