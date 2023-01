Ten układ będzie napędzać nowe SSD. Znamy szczegóły

Poznaliśmy szczegóły dotyczące specyfikacji nowego kontrolera firmy Phison, który ma napędzać większość nośników półprzewodnikowych nowej generacji.

Na minionych targach CES 2023, które odbywały się w amerykańskim Las Vegas mogliśmy podziwiać sporo nowości. Wśród sprzętów komputerowych dominowały nośniki półprzewodnikowe nowej generacji. Mowa oczywiście o bardzo wydajnych rozwiązaniach z interfejsem PCI Express 5.0.

Phison E26 będzie napędzać większość SSD PCIe 5.0

Chociaż kilka firm pokazało modele z kontrolerami od Silicion Motion czy Maxiotech, to zdecydowana większość producentów wybrała układy firmy Phision. A tak się składa, że poznaliśmy jego specyfikację.

Phison E26, a dokładniej Phison PS5026-E26, to nowy, dwurdzeniowy i ośmiokanałowy kontroler dla SSD z segmentu konsumenckiego. Wykonano go w litografii 12 nm FinFET od TSMC. Układ oferuje obsługę interfejsu PCI Express 5.0 i protokołu NVMe 2.0. Wspierane są zarówno kości NAND typu TLC, jak i QLC.

W przypadku pamięci podręcznej DRAM producent SSD ma do wyboru DDR4 lub LPDDR4. Prócz tego nie zabrakło sprzętowej obsługi 256-bitowego szyfrowania AES, TXG-Opal oraz Pyrite.

Referencyjny model SSD wykorzystujący opisywany kontroler to standardowe rozwiązanie M.2 2280 z kośćmi 3D TLC NAND o pojemności 2 TB. Osiągało ono wydajność do 13 500 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i do 2 000 000 IOPS dla zapisu losowego 4K.

Zobacz: MSI prezentuje wreszcie swoje autorskie Radeony RX 7900 XT(X)

Zobacz: Powracają stare czasy? Na płytach znowu zagoszczą duże radiatory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TechpowerUP

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne