Znasz te baterie? Spójrz, co zrobili z nimi w Rosji

Duracell się wycofał? Dla Rosjan to nie problem. Szybko stworzyli sobie zamiennik.

Ręka w górę, kto nie widział reklam z uroczym i zdecydowanie nadpobudliwym królikiem, maskotką marki Duracell. Cóż, jeśli tacy są wśród Rosjan, to braków już nie nadrobią. Co nie powinno dziwić, firma Duracell, podobnie jak dziesiątki innych przedsiębiorstw, po napaści na Ukrainę wycofała się z Federacji Rosyjskiej. Tylko, szybko znalazła naśladowcę – Opticell.

Nie jest to jednak typowy przykład luźnego nawiązania do identyfikacji wizualnej znanej marki. Opticell ma bowiem z Duracell znacznie więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Baterie Opticell produkuje spółka Impulse LLC, którą założył niejaki Jurij Korotajew, wcześniej będący szefem rosyjskiego oddziału Duracell.

Zamiast doskonale znanego królka, z blistra baterii uśmiecha się pluszowy misio, ale już czcionki pozostają już niemal identyczne. Identyczna jest też oferta, która obejmuje zarówno najpopularniejsze baterie AA oraz AAA, jak i te mniej popularne, należące do typów C oraz D, czy wreszcie zegarkowe CR2032. Dodajmy, do końca roku firma chce wyprodukować łącznie 20 mln sztuk.

