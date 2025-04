Dreame ma nowy odkurzacz z funkcją mopowania. Taniej na start

Dreame sypie nowościami niemal co kilka dni. Teraz do oferty marki dołączył nowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania – H12 Pro FlexReach.

Odkurzacz TINECO Floor One Switch S6 Stretch Plus

Odkurzacz TINECO Floor One Switch S6 Stretch Plus

Nowy model wyposażono w rozwiązanie 180° Lie-Flat Reach. Oznacza to, że jest w stanie bezpiecznie pracować położony na płasko , co jest idealnym rozwiązaniem, gdy przyjdzie nam czyścić podłogi pod niskimi meblami. Można wjechać szczotką główną pod meble z prześwitem 9,6 cm , a w przypadku korpusu 14 cm.

Stacja dokująca H12 Pro FlexReach to nie tylko miejsce przechowywania urządzenia, ale również jego konserwacji. Po zakończonej pracy szczotka mopująca poruszająca się naprzemiennie w przeciwnych kierunkach pozbywa się zabrudzeń, a następnie poddawana jest procesowi suszenia w temperaturze do 90°C. Pozwala to zapobiec rozwojowi bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów.



Dreame H12 Pro FlexReach dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 1899 zł. Do 30 kwietnia w sieciach Media Expert, RTV EURO AGD oraz oficjalnych kanałach sprzedażowych marki można znaleźć go w ofercie premierowej za 1649 zł.