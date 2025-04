Tak, Donald Trump znowu zmienia decyzję ws. ceł

Od 2 kwietnia miały obowiązywać tzw. cła wzajemne czy też odwetowe, które Stany Zjednoczone nałożyły na niemal wszystkie kraje świata (poza np. Rosją). Szczególnie mocno Donald Trump uderzył w Chiny, gdzie ostatecznie doszliśmy do poziomu aż 145 proc.

Jednak przywódca podobno najpotężniejszego państwa świata się przestraszył. Najpierw opóźnił cła na wszystkie kraje (poza Chinami) o 90 dni, a następnie z chińskich ceł wykluczył część elektroniki , w tym smartfony, pamięci, procesory, płyty główne itp. To było wczoraj. Dzisiaj ma już inne podejście.

Trump znowu zmienia cła

Trumpowi marzy się, aby USA produkowały własne chipy i półprzewodniki. Stąd pomysł nałożenia ceł na elektronikę z Chin. Rzecz w tym, że nawet jeśli uda się ten plan zrealizować, to oznacza to kilkukrotnie droższe komputery i smartfony, a to raczej nie spodoba się Amerykanom.