Dołóż sobie RAM-u i podziwiaj, jak Twój komputer dostaje kopa. Dziś jest w świetnej cenie

Dziś jednak taka wartość jest śmiesznie niska, a za bezpieczny standard możemy uznać 16 GB. Jeśli jednak wymagamy od naszego komputera znacznie więcej, to wartość ta często okazuje się być już niewystarczająca. Dlatego też warto dołożyć mu nieco pamięci. W końcu jak to powiedziała kolejna mądra osoba: pamięć jest najważniejsza. A w tym wypadku 32 GB pamięci w promocyjnej cenie 399 złotych .

ADATA XPG Lancer Blade 32GB

Oczywiście nie byle jakiej pamięci. ADATA XPG Lancer Blade 32GB to zestaw dwóch kości po 16 GB DDR5 o taktowaniu 6000 MHz. Dlaczego aż dwóch? To za sprawą technologii Dual Channel, która sprawia, że dwa moduły RAM działają znacznie sprawniej, niż jeden. Wykorzystują one bowiem dwa sloty, a nie jeden. Nie ma więc wąskiego gardła w komunikacji. Pamięci te wyposażone są w eleganckie radiatory, co podnosi wrażenia estetyczne z ich użytkowania, ale przede wszystkim skutecznie odprowadza ciepło. Dzięki temu możemy cieszyć się szybką, wydajną i stabilną pracą zarówno naszych kości RAM, jak i całego komputera. A wszystko to za jedyne 399 złotych.