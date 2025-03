Do tej walizki nic nie spakujesz, za to rozkręci ona niejedną imprezę

Na przykład takie jak ten przenośny głośnik w formie walizki, czyli Blaupunkt PA15. I owszem, ma on na pokładzie łączność Bluetooth. To jednak tylko jedno z wielu możliwych źródeł dźwięku. Tak naprawdę jest to mocny, 42-watowy głośnik ze wbudowanym wzmacniaczem, który zarówno sam, jak i w zestawie z innymi, potrafiłby rozkręcić imprezę na wiele osób . Jest to już sprzęt z kategorii profesjonalnego nagłośnienia i to mimo ceny wynoszącej jedynie 799 złotych .

Blaupunkt PA15

Głośnik ten oczywiście ma wbudowany akumulator. Ten pozwala jednak na około 3,5 godziny pracy w momencie, kiedy rozwija on skrzydła. W trybie oszczędnym pozwoli grać przez 30 godzin, ale bądźmy szczerzy: nie po to się kupuje taki głośnik. Należy więc potraktować go raczej jako awaryjne źródło zasilania, a nie podstawę. W obudowie znajduje się duży, 38-centrymetrowy przetwornik, który odpowiada za fenomenalną jakość dźwięku. Natomiast wbudowany equalizer pozwala na dostosowanie go do każdego gustu, czy gatunku muzycznego. Dodatkowo Blaupunkt PA15 ma wbudowane radio, oraz odtwarza muzykę z USB i kart pamięci. Daje więc olbrzymią elastyczność jeśli chodzi o to, w jaki sposób będziemy z niego korzystać. A wszystko to za jedyne 799 złotych.