Tym dronem chce się latać! Dwie kamery nagrają wszystko

DJI na IFA przyciągnęło nas najnowszym dronem i kamerą sportową. Już wiemy, jak wyglądają na żywo.

DJI Air 3

DJI Air 3 to najnowszy dron z lubianej serii niedużych dronów do filmowania. Urządzenie waży 760 gramów i można złożyć jego wirniki, więc zmieści się do torby lub plecaka bez ryzyka uszkodzenia. Na dronie zamontowana została nie jedna, ale dwie kamery. Jedna ma obiektyw szerokokątny (ekwiwalent 24 mm), druga zaś teleobiektyw 3x (ekwiwalent 70 mm). Można więc przełączać się między nagrywaniem panoramy i przybliżeniem tego, co znajduje się w większej odległości drona. Obie zostały wyposażone w matryce 1/1,3 cala i mogą rejestrować filmy w rozdzielczości 4K do 100 kl./s. W trybie HDR zejdą do 60 kl./s, co nadal zapewni świetną płynność ruchu. Kamery można oczywiście skierować do przodu i przechylić do dołu.

W nagrywaniu nieocenioną pomocą jest aparatura z ekranem i podglądem na żywo. Zasięg aparatury to aż Maksymalny czas lotu to aż 46 minut, mamy więc sporą poprawę w porównaniu do poprzedniej wersji.

DJI Air 3 jest już dostępny w sprzedaży. W Polsce kosztuje od 5300 zł, zależnie od wyposażenia dodatkowego w zestawie. Dostępne są warianty m.in. z dodatkowymi akumulatorami (Fly More).

DJI Osmo Action 4

DJI Osmo Action 4 wygląda i zachowuje się dokładnie tak, jak powinna kamera sportowa. Kamera sportowa ma kompaktowe wymiary, solidną obudowę, która wytrzyma zanurzenie na głębokość 18 metrów i w zestawie znajduje się sporo akcesoriów montażowych. Najciekawsze jest to, że ma dwa ekrany (z przodu i z tyłu), więc jeśli chcesz nagrywać siebie… nie musisz kadrować w ciemno.

DJI Osmo Action 4 może nagrywać filmy w rozdzielczości 4k i 120 klatkach na sekundę. Akumulator wystarczy na około 2,5 godziny pracy. Nie zabrakło stabilizacji obrazu i wykrywania horyzontu, co znacznie uatrakcyjni nagrywane wyczyny sportowe.

Kamera jest już dostępna w sprzedaży. Jej cena to 2149 zł.

Niezmiennie jestem też pod wrażeniem tego, jak mała jest kamera DJI Pocket. To maleństwo z gimbalem, zdolne nagrywać filmy 4K. Trzymanie jej jest o niebo wygodniejsze niż smartfonu, a po złożeniu stopki naprawdę mieści się w kieszeni lub torebce. Na zdjęciu powyżej widać wersję drugą, która ma już kilka lat. Niecierpliwie czekam na jej następcę. Liczę na większą matrycę i szybsze ładowanie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne