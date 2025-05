Dbasz o estetykę swojego auta? Tej ładowarki praktycznie nie widać, a oferuje naprawdę szybkie ładowanie

Dla takich osób w przypadku ładowarki samochodowej kluczowe jest to, aby nie rzucała się ona zbyt mocno w oczy. Jak to osiągnąć? Otóż jest to możliwe, gdy nie wystaje ona poza gniazdo zapalniczki. Tak się natomiast składa, że ta ładowarka samochodowa od Silver Monkey spełnia ten warunek. A przy okazji jest też szybka i możecie ją kupić w świetnej promocji za 34,99 zł .

Dyskretna ładowarka samochodowa Silver Monkey

No cóż, włożyć ją to nie problem. Sęk w tym, że kiedy całkowicie licuje się z gniazdem zapalniczki, to trzeba ją jeszcze wyjąć. To jest jednak możliwe dzięki zawiasowi na jej froncie. W ten sposób można go odchylić i pociągnąć za odstający kawałek plastiku. Mamy więc bardzo przemyślaną obudowę. Nie można także narzekać na osiągi tej ładowarki. Oferuje ona do 30 W mocy i wspiera technologie QC i PD. Dodatkowo znajdziemy w niej zarówno port USB-A, jak i USB-C. Czyli zaskakująco dużo, jak na tak małe urządzenie. A wszystko to za 34,99 zł.