Często wymieniasz baterie? Daj sobie z nimi spokój. Ten zestaw akumulatorków kupisz za 15,99 zł

Jednak korzystanie z nich mija się z celem w przypadku bardziej energożernych urządzeń. Mam tu na myśli kieszonkowe radioodbiorniki, konsole retro, kontrolery do gier, aparaty fotograficzne czy odtwarzacze muzyki. Urządzenia te p otrafią wciągnąć baterię AAA w kilka/kilkanaście godzin . Tym samym w ich przypadku o wiele lepiej sprawdzą się akumulatorki, czyli coś, co możemy rozładować i naładować ponownie. Tak się natomiast składa, że akumulatorki Verbatim AAA mogą być Wasze za 15,99 zł za cały zestaw .

Verbatim AAA

Mowa tu o zestawie 4 ogniw wielokrotnego ładowania o pojemności po 950 mAh i napięciu 1,2 V, co daje nam łącznie 1,14 Wh. Zostały one wyprodukowane w technologii NiMH, która jest typowa dla tego typu rozwiązań. Świetnie więc sprawdzą się w zastosowaniach, które stosunkowo szybko opróżniają baterie, zwłaszcza że pojedynczy akumulatorek to jedyne 4 złote. Można więc powiedzieć, że już po 4 ładowaniach koszty zakupu zaczynają się zwracać.