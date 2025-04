CMF Phone 2 Pro – premiera już 28 kwietnia. Co wiemy o nowości Nothing?

Sprzęt

Już 28 kwietnia o godzinie 15:00 marka CMF by Nothing oficjalnie zaprezentuje swój najnowszy smartfon – CMF Phone 2 Pro. To drugi model marki skierowany do użytkowników ceniących świeże wzornictwo, wydajność i nowoczesne rozwiązania w przystępnej cenie. Producent stopniowo ujawniał szczegóły urządzenia, a poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje o CMF Phone 2 Pro.