CMF by Nothing zapowiada premierę nowego smartfonu i słuchawek

Nadchodzi drugi smartfon i nowe słuchawki CMF

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, 28 kwietnia 2025 roku CMF by Nothing zaprezentuje światu CMF Phone 2 Pro. Będzie to drugi smartfon wydany pod tą marką, następca modelu CMF Phone 1, który trafił na rynek w lipcu 2024 roku i był próbą zaoferowania charakterystycznego dla Nothing doświadczenia w niższej cenie. Oprócz telefonu, firma poszerzy swoje portfolio audio, prezentując aż trzy nowe modele słuchawek dousznych: CMF Buds 2, CMF Buds 2a oraz CMF Buds 2 Plus. Pokazuje to wyraźne ambicje marki do budowania spójnego ekosystemu urządzeń.