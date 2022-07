DeepCool przedstawia nową generację chłodzeń wodnych z RGB LED

Twój procesor osiąga bardzo wysokie temperatury? A może planujesz kupno AMD Ryzen 7000 lub Intel Raptor Lake? W obu przypadkach warto zainteresować się nowymi, wydajnymi chłodzeniami firmy DeepCool.

W ostatnich kilku latach walka między AMD, a Intelem jest naprawdę wyrównana. Każda z firm próbuje przekonać do siebie konsumentów swoimi nowymi procesorami. Osiągane jest to na kilka sposobów. Jednym z nich jest zwiększanie dostępnej liczby rdzeni i wątków oraz taktowań, a tym samym wydajności.

DeepCool LS to 4. generacja układów AiO od Chińczyków

Taki kierunek rozwoju ma jednak jedną poważną wadę - znaczący wzrost poboru mocy. To zaś przekłada się na wyższe temperatury pod obciążeniem. Tym samym by zachować pełną wydajność wymagane są coraz lepsze układy chłodzenia. Wiele osób rezygnuje więc z wieżowych coolerów CPU na rzecz układów All in One.

DeepCool zapowiedział właśnie nową serię gotowych układów chłodzenia cieczą z oznaczeniem "LS". Mowa o propozycjach w trzech rozmiarach - 360, 240 lub 120 mm oraz dwóch kolorach - czarny i biały. Tradycyjnie do czynienia mamy z aluminiowymi chłodnicami. Wspierane są nowsze i starsze procesory, łącznie z gniazdami Intel LGA 1700 i 1200 oraz AMD AM5 i AM4.

Nowością jest autorska bloko-pompka 4. generacji, która wyposażona została w trójfazowy rotor oferujący prędkość obrotową do 3100 RPM. Poprawiono również design mikrokanalików odpowiadających za transfer ciepła z procesora do cieczy w układzie. Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB LED z efektem nieskończoności.

Zastosowane wentylatory to DeepCool FC120, czyli jednostki 120-milimetrowe z dziewięcioma łopatkami i łożyskiem typu FDB. Zostały one specjalnie dopasowane do układów AiO, a ich specyfikacja różni się względem modeli dostępnych w sklepach. Producent mówi o kulturze pracy do 32,9 dB(A) przy maksymalnym RPM.

Seria DeepCool LS trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny to 140 dolarów za model LS720 (360 mm), 110 dolarów za LS520 (240 mm) i 90 dolarów za LS320 (120 mm). Daje nam to równowartość około 650, 510 i 420 złotych. Chińczycy oferują 5 lat gwarancji.

