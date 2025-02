be quiet! z nowymi chłodzeniami. To tańsza seria Pure Rock 3

Wszystkie produkty z linii Pure Rock 3 oferują 3 lata gwarancji

Modele be quiet! Pure Rock Pro 3 to pierwsze w tej rodzinie coolery dwuwieżowe, cechujące się obsługą procesorów o TDP do 250 W . Tak wysoka wydajność możliwa jest dzięki sześciu wydajnym ciepłowodom z niklowaną podstawą oraz zoptymalizowanym wentylatorom.

Seria be quiet! Pure Rock 3 to tańsza propozycja jednowieżowa, obejmująca dwa układy - Pure Rock 3 Black oraz Pure Rock 3 LX. Ich najważniejsze cechy to czarna stylistyka, cztery ciepłowody o średnicy 6 mm z technologią HDT oraz wsparcie procesorów AMD oraz Intela o TDP do 190 W.