To nowy król na rynku chłodzeń. Arctic znowu to zrobił

Arctic to firma, której nie trzeba przedstawiać żadnemu entuzjaście PC. Niemcy znani są z przystępnych cenowo, ale wydajnych i cichych sprzętów. Mowa m.in. o wentylatorach, powietrznych i wodnych chłodzeniach procesora, pastach termoprzewodzących oraz termopadach. A tak się składa, że do ich oferty dołącza nowy zestaw AiO (All-in-One).

Mimo ulepszeń jest nadal tanio. Ceny zaczynają się od 399 złotych

Arctic Liquid Freezer III Pro to jak sama nazwa wskazuje ulepszona wersja rozwiązania, które debiutowało na rynku w lutym ubiegłego roku. Podstawy konstrukcji pozostają bez zmian, a jej sercem nadal jest grubsza niż zazwyczaj aluminiowa chłodnica - 38 vs 27 mm oraz bloko-pompa ze zintegrowanym małym i cichym wentylatorem , który ma za zadanie chłodzić sekcję zasilania płyty głównej.

Co się więc zmieniło? Wentylatory na radiatorze. Jednostki Arctic P12 zastąpione zostały przez Arctic P12 Pro o znacznie lepszych parametrach. Rozpędzają się one do 3000 RPM przy wydajności do 131 m³/h, podczas gdy wcześniej było to kolejno do 1800 RPM i 95,7 m³/h. W efekcie mowa o niższych temperaturach - około 10,6°C mniej w przypadku Intel Core Ultra 9 285K i około 3,8°C w przypadku AMD Ryzen 9 7950X.