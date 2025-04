Chiny stawiają na niezależność. Rozwiązaniem ma być RISC-V

RiVAI Technologies oficjalnie zaprezentowało Lingyu CPU - pierwszy w Chinach wysokowydajny procesor serwerowy oparty na architekturze RISC-V . Premiera miała miejsce w Shenzhen (czyli tamtejszej Dolinie Krzemowej) i stanowi istotny krok w dążeniu Państwa Środka do zwiększenia samowystarczalności w dziedzinie półprzewodników .

Przed RISC-V jeszcze długa droga. Brakuje oprogramowania

Chińskie rozwiązanie łączy 32 rdzenie do obliczeń ogólnego przeznaczenia (klasyczne CPU) oraz 8 rdzeni do bardziej zaawansowanych obliczeń (LPU). Takie rozwiązanie sprawdza się w zadaniach związanych z przetwarzaniem dużych modeli językowych w ramach zadań związanych z AI. Nowa architektura została zaprojektowana z myślą o zbalansowaniu mocy obliczeniowej i efektywności energetycznej, co może obniżyć całkowity koszt posiadania w centrach danych.