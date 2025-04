Biedronka z mega promocją. Urządzenie w momencie "wyparuje" z półek

Promocja na to urządzenie obowiązuje od 2 do 8 kwietnia 2025 aż do wyczerpania zapasów. Właśnie w tych dniach kupimy je za 119 złotych. Cena regularna sprzętu to 199 złotych.

No i trzeba przyznać, że oferta jest skrojona na miarę naszych potrzeb! I to właśnie teraz, kiedy zbliża się czas wymiany garderoby zimowej na wiosenną. Stosy piętrzącego się prania raz na zawsze odejdą w zapomnienie. A wszystko to za sprawą tej sprytnej parownicy.

Parownica i żelazko 2 w 1 Adler AD 5044

Urządzenie to łączy w sobie funkcję parownicy i żelazka, umożliwiając szybkie i wygodne prasowanie zarówno w pionie i w poziomie. Parownica została wyposażona także w wyświetlacz LED oraz funkcję automatycznego wyłączania. Znajdziemy tu także ceramiczną stopę z dodatkową nakładką ze szczotką. To urządzenie, z którego obsługą poradzi sobie każdy. Łączy ono w sobie funkcję parownicy i żelazka. A ten kto kiedykolwiek prasował falbanki lub inne zwiewne koszule i sukienki, wie co to za wygoda i komfort pracy.