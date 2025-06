Biedronka z markowym sprzętem za pół ceny. Nie pozwól, żeby sprzątneli Ci go sprzed nosa

DreameBot L10 Ultra to robot, o którego nie musimy się martwić. Wystarczy raz go zaprogramować, przygotować jego stację dokującą i... możemy o nim zapomnieć. Oferuje on odkurzanie oraz mopowanie, co jest raczej dość oczywiste w sprzęcie tego typu. Tym samym może posprzątać nasz dom lub mieszkanie w momencie, kiedy my jesteśmy w pracy, a dzieci w szkole. To nie tak, że sprzątanie podłóg staje się prostsze: ono po prostu przestaje dla nas istnieć.