Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Mnóstwo nowych ofert [18.10.2021]

Biedronka po raz kolejny odświeża ofertę taniej elektroniki. Tym razem, tj. od 18 października, nie znajdziemy może konkretnego hitu, za to całe mnóstwo drobnych akcesoriów.

Nowe Okazje Tygodnia w Biedronce mają ewidentnie motoryzacyjny sznyt, choć znając życie, zainteresują także osoby niezmotoryzowane. Przynajmniej pewna część z nich. Zwłaszcza, że mowa o produktach marki Baseus, które dały się już poznać jako rozsądny kompromis między jakością a ceną. Ale do rzeczy.

Oferta Biedronki, dostępna w wybranych sklepach sieci od 18 października, obejmuje sporo okablowania, ładowarek i akcesoriów samochodowych właśnie.

W cenie 16,99 zł za sztukę dostaniemy rozmaite okablowanie, w tym przedłużacze model CALHZ-01. To bardzo ciekawa konstrukcja, która prócz męskich złączy USB-A i USB-C ma dodatkowo dwa USB-A typu żeńskiego. Można je wykorzystać do podłączenia większej liczby urządzeń, na przykład do adaptera samochodowego.

Zobacz: Kupujesz w Biedronce? Uważaj, nowe oszustwo

Same kable też są warte uwagi, bowiem należą do serii Cafule, a to oznacza estetyczny nylonowy oplot i aluminiowe wykończenie złączy. Dodajmy, w asortymencie Biedronki pojawią się modele CATKLF-CG1 oraz CATKLF-C91, czyli dwumetrowe wiązki z wtyczkami USB-A i USB-C, kolejno z akcentami w kolorze szarym bądź czerwonym.

Ładowarka wieloportowa z wyświetlaczem

Z kolei w cenie 27,99 zł dostępne są 17-watowe ładowarki multiportowe z trzema USB-A, jak również dwa rodzaje uchwytów samochodowych na smartfon (grawitacyjny z przyssawką oraz magnetyczny), lusterka pomocnicze oraz korektor do piór wycieraczek.

Jeszcze zatrzymując się przy ładowarce, Baseus Mirror Lake – jej cechą szczególną jest obecność diodowego wyświetlacza, który podaje aktualne napięcie i natężenie ładowania. Ponadto, dzięki obecności technologii iQ Smart Charging, urządzenie wspiera szybkie ładowanie, aczkolwiek należy pamiętać, że tylko i wyłącznie w przypadku sprzętu zdolnego zadowolić się mocą 12 W.

Tradycyjnie, oferta pozostanie dostępna do wyczerpania zapasów. Powtórzmy, rusza tymczasem od 18 października 2021 roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CC-BY SA 4.0 (Jacek Halicki)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne