Biedronka z kolejnymi okazjami. Można zaoszczędzić parę stówek

Od poniedziałku 20.12.2021 w sklepach sieci Biedronka pojawi się nowa porcja taniego sprzętu. Tym razem oferta powinna zainteresować zwłaszcza tych, którzy oszczędność postrzegają w dłuższej perspektywie.

Biedronka włącza do swojej oferty szerokie portfolio LED-ówek Philipsa. W całkiem przyzwoitej cenie, dodajmy. A to niezła okazja, by wymienić wysłużone żarówki na ich bardziej energooszczędny wariant. Zwłaszcza w obliczu zbliżających się wielkimi krokami podwyżek cen energii.

W ofercie sieci pojawiają się zarówno modele w dominującym standardzie E27, jak i takie wyposażone w kompaktowy gwint E14. Obydwa typy w kilku różnych wariantach.

Wybierać można pomiędzy mocą 10 lub 7,5 W, co odpowiada kolejno żarówkom 75- oraz 60-watowym. Dodatkowo, LED-ówki E27, prócz nominalnej wersji o ciepłej temperaturze barwowej 2700 K, udostępnione zostaną także w wariancie chłodniejszym, 4000 K.

Przy czym do tego w przypadku E27 dochodzą jeszcze dwa opakowania: czteropak w cenie 29,99 zł albo dwupak w cenie 19,99 zł. Dla odniesienia mniejsze E14 znajdziemy tylko pakowane po dwie sztuki.

Dlaczego warto mieć LED-ówki?

Matematyka nie kłamie. Świecąc jedną tylko 75-watową żarówką po 5 godzin przez okrągły rok, zużywasz blisko 137 kWh energii, co przy średniej cenie za 1 kWh na poziomie 0,75 zł daje ponad 100 zł na rachunkach.

W tym samym scenariuszu 10-watowa LED-ówka to nieco ponad 18 kWh, a co za tym idzie koszt rzędu 13-14 zł. A różnica będzie, co zrozumiałe, tym większa, im więcej masz źródeł światła w domu. Inwestycja zwróci się więc na przestrzeni tygodni. Dosłownie.

Jak obliczyć zużycie prądu?

Jeśli chcesz zaś policzyć zużycie energii na własną rękę, to wzór jest wyjątkowo prosty. Najpierw pomnóż wartość mocy urządzenia w watach przez liczbę godzin, w których jest aktywne, co pozwoli Ci uzyskać zużycie prądu wyrażone w kilowatogodzinach. Kolejnym i ostatnim krokiem jest przemnożenie uzyskanego wyniku przez cenę 1 kWh zgodnie z obowiązującą taryfą. I gotowe.

Oczywiście wzór ten jest uniwersalny i można go stosować nie tylko w przypadku żarówek, ale też komputera czy dowolnych innych urządzeń gospodarstwa domowego.

